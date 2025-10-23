Torres responde a Ayuso tras rechazar que su sede sea Lugar de Memoria: "¿Qué reivindican, el fascismo?"

Qué está diciendo El ministro de Memoria Democrática asegura que "cualquier demócrata estaría contento" de que la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, sea Lugar de Memoria Democrática. La reacción de Ayuso, dice, "es lamentable".

La declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática ha generado controversia entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno. Ayuso critica la decisión y arremete contra el Ejecutivo con comentarios irónicos, mientras que el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defiende la medida. Torres subraya que el edificio fue un centro de torturas durante la dictadura y que la placa busca recordar esos hechos para evitar que se repitan. Argumenta que Ayuso, al oponerse, ignora la historia democrática y busca un conflicto innecesario. El ministro destaca la importancia de recordar el pasado para proteger las libertades actuales, lamentando que Ayuso no apoye esta iniciativa.

La declaración de la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática ha indignado a Isabel Díaz Ayuso, cuyo Ejecutivo recurrirá la decisión. La presidenta madrileña ha cargado duramente contra el Gobierno, ironizando con que habría que poner una placa en el Palacio de la Moncloa que diga "aquí escondían al hermano de Sánchez" y otra en la sede del PSOE: "Aceptamos pago en metálico".

Unas palabras a las que el ministro Ángel Víctor Torres, titular, precisamente, de Memoria Democrática, responde en Al Rojo Vivo, donde asevera que "lo que están defendiendo quienes no quieren poner esa placa es justamente esa etapa totalitaria". "¿Qué reivindican, el fascismo?", se pregunta.

Torres, además, lanza un consejo a la dirigente 'popular': "Debería cuidarse un poco más cuando habla del hermano de alguien. Quizás tendría que tener en cuenta con quien vive la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha deslizado, en alusión a su pareja, que está acusado fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, entre otros delitos por los que también se le investiga.

Durante la entrevista, el ministro explica que la designación como Lugar de Memoria del edificio, "que fue un centro de torturas durante los años de la dictadura", simplemente implica que habrá una placa que recuerde lo que allí ocurrió "para que no se repita". "No significa que el inmueble vaya a cambiar de uso", aclara, sino que "tendrá un reconocimiento específico".

"Lo que no es explicable es que ningún demócrata no defienda esto", incide Torres, que recalca que Ayuso "tuvo la suerte de nacer en democracia, pero durante años en ese lugar se perseguía a los demócratas y se les torturaba" e "incluso hubo pérdida de vidas humanas". "No tiene ningún sentido que no apoye una medida que es absolutamente democrática y que está validada por la propia historia. Es buscar siempre el conflicto donde no debiera existir", lamenta.

Además, y en contra de lo que alega la Comunidad de Madrid, el ministro defiende que "se han cumplido los plazos". "La gran pregunta", insiste, "es qué hay para que un representante democrático que sale de las urnas vaya en contra de un Lugar de Memoria que representó lo peor de la dictadura, de la represión, del totalitarismo y de la ausencia de libertades". "Es el mundo al revés, deberían estar contentos, ser los primeros que quisieran poner esa placa", reivindica.

A su juicio, al oponerse "al final lo que hacen es quedar en absoluto ridículo". "Lo que algunos quieren es que se olvide que aquí hubo una dictadura y un golpe militar ilegítimo e ilegal que hizo que involucionáramos en derechos, que se perdiera todo lo que se avanzó durante etapas democráticas, que esa libertad desapareciera y que estuviésemos en Europa subyugados en el fascismo", advierte.

"Yo tenía nueve años cuando murió el dictador. Tengo un hijo que tiene 10 años, lo que quiero para él es que jamás regrese a la etapa que tuvo que vivir mi abuelo, que estuvo represaliado por ser republicano y defender la libertad y la democracia, y poder votar cada cuatro años", recalca Torres, que señala que lo que hace Ayuso, que "es fruto de que se pueda votar" es "justamente todo lo contrario". "Cualquier demócrata hoy estaría contento", insiste Torres, para quien el hecho de que Ayuso no lo esté "es lamentable".

