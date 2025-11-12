Toñi, víctima de la DANA, carga contra Mazón tras vetarles en Les Corts: "Es el peor president de la historia. Un miserable"

En Al Rojo Vivo, Antonia García denunció la indignante actitud de Mazón durante la comisión de investigación: "Dice que nos tiende la mano, pero nos niega y nos veta la entrada a Les Corts, a nuestra casa".

Antonia 'Toñi' García García, que perdió a su marido, Miguel, y a su hija, Sara, en la DANA, no pudo contener la indignación tras la comparecencia de Carlos Mazón en Les Corts. De las 73 preguntas que se le formularon, no respondió a ninguna. "Era de esperar. No nos pilló de nuevo, porque lleva un año mintiendo", ha afirmado con resignación en Al Rojo Vivo.

Con mucho impotencia, Toñi ha calificado al presidente de la Generalitat: "Es el peor presidente autonómico en la historia de España y, además, ha quedado en evidencia que es la peor persona, la más miserable que he conocido en mi vida y que los valencianos hemos tenido frente a frente. No nos merecemos una persona así, una persona tan rastrera como él, que lo único que ha hecho es salvaguardar su cuello".

Tambien ha denunciado el trato recibido durante la jornada de ayer: "Dice que nos tiende la mano, pero nos niega y nos veta la entrada a Les Corts, a nuestra casa".

Además, ha subrayado que muchos periodistas habían ofrecido sus asientos a los familiares de las víctimas, pero finalmente fueron los asesores de Mazón quienes ocuparon esos lugares, algo que ha calificado como "indignante". "Somos un espejo donde ellos se ven reflejados, donde no quieren vernos, donde no les somos gratos", ha manifestado.

Un año después de la tragedia, Toñi García lamenta la falta de empatía del president: "A mí, personalmente, ni me ha llamado ni lo ha hecho en un año. Ni espero que lo haga ya. Una vez más, él mismo se define como lo que es: un miserable".

