Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, fue elegida como secretaria general del PSOE-A con un apoyo del 98,6%. Un dato que hace que muchos ya hablen del 'Susanismo', algo que Díaz niega de forma tajante. "Yo soy socialista, y no me identifico con ese término en absoluto. Esas cosas no son buenas, y separan más que unen en las organizaciones".

Susana Díaz reitera que el PSOE ha salido reforzado de su último Congreso. "Ha sido un Congreso emocionante, más de lo que yo esperaba tras presentarme a las primarias". Díaz reconoce que el PSOE ha pasado por momentos complicados y muchos enfrentamientos, y cree que, por eso, el PSOE se merecía un Congreso como el que se ha celebrado.

Susana Díaz sostiene que es el momento del cambio, e insiste en que "las familias se merecen un partido que esté a la altura de lo que está pasando, un partido útil".

Alfredo Pérez Rubalcaba definió a Susana Díaz como una persona con "poderío". Susana Díaz ha agradecido las palabras de Rubalcaba, aunque ella se define como "una persona firme en la defensa de aquello en lo que creo".

La presidenta de la Junta de Andalucía admite que ahora tiene una responsabilidad: "canalizar la ilusión de miles de compañeros del PSOE-A que creen en el cambio". Díaz defiende que una persona progresista tiene que aspirar a cambiar las cosas.