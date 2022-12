Artur Mas y Oriol Pujol van a los Mossos D'Esquadra a denunciar al diario 'El Mundo' por la publicación del borrador del informe policial que vincula a Mas y la familia Pujol con cuentas halladas en Suiza. Así es como empieza la última parodia del programa 'Pòlonia' sobre la polémica en torno al presidente de la Generalitat.

El hijo de Jordi Pujol queda reflejado como un joven 'no muy despierto'. Oriol acusa al diario de 'Pedro Jota' de inventarse países para "ensuciar el nombre de papá y Artur". "Es tan cutre... O sea Liechtenstein, se inventan países". Mas le cuenta al agente que el móvil del delito es que "quieren destruirle". Una vez que el Mosso menciona casos como el Palau o la 'ITV', Oriol y Mas deciden que no denunciaran para no colapsar el sistema.