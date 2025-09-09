Ahora

Su familia, en Cisjordania

Sira Rego cuenta la realidad que vive su familia palestina en Cisjordania: "El régimen de apartheid allí es atroz"

¿Qué ha dicho? La ministra de Juventud e Infancia, señalada por el gobierno de Netanyahu, denuncia la situación "extrema e inaudita" que se vive en Cisjordania. "Lo que estamos viendo es insoportable", aseguran en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Sira Rego cuenta cómo vive su familia en Cisjordania el genocidio de Israel: "El régimen de apartheid allí es atroz"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre el genocidio que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, apostando por ir más allá en las medidas anunciadas este lunes por Pedro Sánchez y romper "todo tipo de relaciones" con el gobierno de Netanyahu.

Rego ha explicado que toda su familia paterna se encuentra en Cisjordania, un lugar que Antonio García Ferreras define como "un parque temático del supremacismo sionista". La ministra considera que los palestinos allí viven una situación de "apartheid".

"Cualquier conversación de vida cotidiana de un palestino que viva en Cisjordania te pone frente al espejo de lo que supone. No poder transitar determinadas zonas, ir con una tarjeta de identificación que te permite entrar en determinadas zonas, que el Ejército irrumpa en cualquier zona de Cisjordania de manera arbitraria y te obligue con violencia a irte a tu casa, detenciones arbitrarias de personas que sufren la tortura y vulneración de Derechos Humanos... Es una situación insoportable e inaudita", denuncia.

A esto hay que sumar que Rego ha sido vetada en Israel junto a Yolanda Díaz, una prohibición a la que hay que añadir a Palestina. "No podemos ir a Palestina con las implicaciones que eso tiene en todos los niveles", lamenta.

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo abre juicio oral al fiscal general del Estado y rechaza suspenderle de sus funciones
  2. El Ejército de Israel ordena evacuar toda la Ciudad de Gaza y la denomina como "zona de combate peligrosa"
  3. Los tumbos del PP ante el genocidio: del negacionismo a la condena, con Feijóo instalado en la equidistancia
  4. Fuertes lluvias, carreteras cortadas y clases suspendidas en Alicante por un reventón térmico
  5. El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco: prohibido el consumo de tabaco a menores y fumar en terrazas
  6. La Administración Trump da comienzo a la operación 'Midway Blitz', su redada contra migrantes en Chicago