Sira Rego cuenta la realidad que vive su familia palestina en Cisjordania: "El régimen de apartheid allí es atroz"

¿Qué ha dicho? La ministra de Juventud e Infancia, señalada por el gobierno de Netanyahu, denuncia la situación "extrema e inaudita" que se vive en Cisjordania. "Lo que estamos viendo es insoportable", aseguran en una entrevista en Al Rojo Vivo.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre el genocidio que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, apostando por ir más allá en las medidas anunciadas este lunes por Pedro Sánchez y romper "todo tipo de relaciones" con el gobierno de Netanyahu.

Rego ha explicado que toda su familia paterna se encuentra en Cisjordania, un lugar que Antonio García Ferreras define como "un parque temático del supremacismo sionista". La ministra considera que los palestinos allí viven una situación de "apartheid".

"Cualquier conversación de vida cotidiana de un palestino que viva en Cisjordania te pone frente al espejo de lo que supone. No poder transitar determinadas zonas, ir con una tarjeta de identificación que te permite entrar en determinadas zonas, que el Ejército irrumpa en cualquier zona de Cisjordania de manera arbitraria y te obligue con violencia a irte a tu casa, detenciones arbitrarias de personas que sufren la tortura y vulneración de Derechos Humanos... Es una situación insoportable e inaudita", denuncia.

A esto hay que sumar que Rego ha sido vetada en Israel junto a Yolanda Díaz, una prohibición a la que hay que añadir a Palestina. "No podemos ir a Palestina con las implicaciones que eso tiene en todos los niveles", lamenta.