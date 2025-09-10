Sandro Pozzi, tras derribar Polonia varios drones rusos: "Muestra lo cerca de Europa que está la guerra, es la primera vez que Polonia tiene que defenderse"

El analista explica que, aunque ya hubo incidentes previos con drones de vigilancia y algún misil cerca de la frontera con Ucrania, esta vez fueron drones de ataque armados que realizaron 19 incursiones en espacio aéreo aliado, constituyendo acción militar contra la OTAN.

Una docena o una veintena de drones rusos han atacado territorio polaco, miembro de la OTAN, lo que ha llevado al Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas a elevar al máximo su nivel de alerta tras denunciar que su espacio aéreo fue "repetidamente violado por objetos tipo drones" lanzados por Rusia. Ante esta situación, el primer ministro polaco ha solicitado a la OTAN activar el artículo 4 del Tratado Atlántico.

Las provincias afectadas se encuentran al este del país: Podlaquia, Mazovia y Lublin. Las Fuerzas Armadas han instado a la población a "quedarse en casa" mientras se llevan a cabo operaciones para "localizar los objetos derribados", habiéndose activado "todos los procedimientos necesarios" y desplegado armas y personal.

En Al Rojo Vivo, Sandro Pozzi, periodista y analista internacional, ha destacado la gravedad del incidente: "Representa un precedente muy peligroso porque muestra lo cerca que está la guerra de Europa". Ha añadido que "es la primera vez que Polonia tiene que defenderse, es decir, responder con armamento".

El analista ha precisado que si bien se habían registrado incidentes previos de drones de vigilancia en la frontera con Ucrania e incluso algún misil crucero que rozó la frontera, esta vez se trató de drones de ataque, armados, que protagonizaron 19 incursiones en el espacio aéreo aliado, lo que se considera legalmente como una acción militar contra los aliados de la OTAN.