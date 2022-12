El reciente barómetro de laSexta colocaba a Podemos como tercera fuerza política, muy cerca del PSOE que no había conseguido remontar. El PP centra su estrategia en la hipótesis de que el ascenso de Podemos fragmenta a la izquierda pero Sánchez no lo cree así: "Nosotros estamos convencidos de que ganaremos las elecciones de 2015".

El líder socialista opina que Rajoy ha dicho durante tres años que los españoles no se quejen "porque no se puede hacer otras cosa que agredir con las políticas económicas". Montoro ha presentado los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y en ellos "reconocen que van a acabar la Legislatura con 700.000 empleos destruidos respecto al inicio de esta Legislatura".

Cuando ve como tercera política de Podemos, Pedro Sánchez argumenta los siguiente: "A mí hablar en primera persona del plural me gusta mucho, me gusta hablar de hagamos o movilicémonos. Me gusta más el construyamos que el destruyamos. Tú no puedes articular tu proyecto político en base al descrédito del otro y no podemos plantear una tabla rasa de los muchos logros sociales que se han hecho".

El político madrileño explica que Pablo Iglesias propone no pagar la deuda pública, pero este economista recuerda que esto ya se ha hecho en algunos países latinoamericanos y cuenta que la medida no ha salido demasiado bien.

"Es verdad que los partidos tradicionales no han cambiado y han sido vistos como partidos acomodados pero yo le digo a la gente que ve a Podemos con simpatía, que el PSOE ha cambiado, vamos a cambiar la política, defenderemos sus derechos y plantearemos soluciones realistas y posibles, no soluciones falsas", sentencia Sánchez.