Saldaña advierte que el objetivo del 'trumpismo' no es "llevar la democracia" a Venezuela: "Cuando habla de libertad, se refiere a la económica"

Eduardo Saldaña ha explicado que Venezuela tiene una red de políticos y militares "muy consolidada" que hace que sea muy difícil poder llevar a cabo una transición democrática después de que la intervención de Estados Unidos en el país se saldase con la captura de Nicolás Maduro.

"Es muy difícil, más cuando tienes a la gran mayoría de la oposición en el exterior", ha apuntado el codirector de 'El Orden Mundial'.

Además, ha recordado que entre los objetivos del 'trumpismo' no está el llevar la democracia a Venezuela. "Cuando Trump habla de libertad, es una libertad económica", ha indicado, señalando que este es su objetivo "tengan el régimen que tengan".

De momento, en una entrevista en 'The New York Times', el presidente de Estados Unidos ha asegurado que "solo el tiempo dirá" durante cuánto tiempo Estados Unidos pretende controlar Venezuela. "Usaremos petróleo y lo recibiremos. Bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", ha afirmado, dejando claro que su intervención puede "durar años".

