Ryma Sheermohammadi, de las protestas en Irán: "La gente sale a la calle porque ha visto la firmeza de las mujeres retando al régimen"

La analista Ryma Sheermohammadi destaca que "la sociedad iraní ha visto cómo las mujeres han retado al régimen a pesar de multas o latigazos": "Han visto que cuando uno se mantiene en sus principios consigue ganarle la batalla a quien le obliga a actuar según quiere".

Antonio García Ferreras conecta con el plató de Al Rojo Vivo con la analista Ryma Sheermohammadi, que explica en el vídeo por qué la actual protesta en Irán puede ser distinta a otras. "Por la extensión geográfica porque se ha extendido a más de 200 puntos", destaca la analista, que señala que "hay una diferencia también en cuanto al origen". Además, Sheermohammadi destaca como otro punto fundamental "el hecho de que haya generaciones distintas en la calle": "Hemos visto a mujeres con andador, a jóvenes, a mujeres, a hombres...".

"Incluso, hemos visto a niños detenidos obligados a confesar a propósito en la televisión estatal iraní que habían recibido dinero de Alemania", señala la experta, que explica que también es una movilización "diferente por dónde ha empezado". "Justo este grupo de comerciantes ha sido sumamente criticado en anteriores protestas sociales que reclamaban un cambio político por no sumarse, pero curiosamente estos grandes aliados del régimen fueron los que ahora iniciaron las protestas", explica.

"Otra cosa interesante es que muchos grupos aunque no son monárquicos decidieron sumarse a la convocatoria del hijo del Sah porque ven su figura como una figura de transición", explica Sheermohammadi. Por otro lado, la analista cuenta el caso de un chico de 26 años que ha sido detenido y condenado a pena de muerte: "Ya han avisado a su familia para que vayan a verlo por última vez porque le van a ahorcar". "Irán ha entrado en un periodo semioscuro yendo a oscuridad absoluta", afirma la mujer, que destaca que el Gobierno iraní ha interrumpido las conexiones.

"Una de las frases que más se oía desde el inicio de las protestas hace 14 días es que no tienen nada que perder, ese es el grado de desesperación de los iraníes", afirma la analista, que destaca que "se intenta dar una narrativa diferente a las protestas intensificando de que es algo económico, pero su población sale porque cada vez que ha exigido algo ha encontrado las balas". "Es un sistema que ha perdido su legitimidad dentro del país, más allá de lo que diga Trump", asegura Sheermohammadi, que recuerda que "lo que hay que ver es lo que dice la gente de Irán": "La gente de dentro no dice que quiera menos impuestos o la carne más barata sino que uno de sus gritos es que los hijos de los altos cargos están en las mejores ciudades del mundo mientras los suyos están en la cárcel".

Por último, Ferreras le pregunta si es el momento de más debilidad del régimen de Irán. "Yo creo que sí", afirma Ryma, que destaca que "la sociedad iraní ha visto que cuando las mujeres han retado al régimen a pesar de multas o latigazos, a pesar de eso salen a la calle y deciden si quieren o no llevar el velo". "El hecho de que salgan ahora es porque han visto que cuando uno se mantiene en sus principios consigue ganarle la batalla a quien le obliga a actuar según quiere", concluye.

