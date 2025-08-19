Rueda apunta a una "situación excepcional" en los incendios e insiste en reclamar más medios al Gobierno

El presidente de la Xunta evita la autocrítica. Defiende que Galicia tiene "el mejor servicio de extinción de España" y que la virulencia de los incendios no responde a una falta de prevención por parte de su Administración.

El fuego ha devastado Galicia, especialmente Ourense, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo califica como una "situación excepcional". En Al Rojo Vivo, Rueda defiende que Galicia cuenta con "el mejor servicio de extinción de España" y afirma que este año se han utilizado más medios que nunca. A pesar de las políticas de prevención, Rueda destaca que "han ardido superficies perfectamente ordenadas". Reconoce la responsabilidad compartida entre administraciones y propietarios para mantener las parcelas limpias. Critica al Gobierno central por no brindar suficiente ayuda y defiende su derecho a solicitarla, señalando que la magnitud del problema supera las capacidades locales. A pesar de las críticas, la Xunta ha rechazado declarar el nivel 3 de emergencia, lo que implicaría la intervención del Gobierno central.

El fuego lleva días arrasando Galicia, donde las llamas se han cebado con la provincia de Ourense. A la pregunta de qué ha podido fallar para que se produzca esta situación, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defiende que estamos ante una "situación excepcional" y que su comunidad tiene "el mejor servicio de extinción de España". Así lo mantiene en Al Rojo Vivo, donde insiste: "Este año hemos utilizado más medios que nunca, pero la situación a la que nos hemos enfrentado nunca se había visto".

"Ya se estaban haciendo políticas de prevención", insiste Rueda, que señala, por ejemplo, que "han ardido superficies perfectamente ordenadas" del monte gallego. "Decir que estos incendios se han producido, esta virulencia, simplemente porque se han cometido fallos y si las cosas se hubieran hecho de otra manera no hubiera pasado nada, eso siento decir que no es cierto", asevera el dirigente 'popular'.

"Hemos trabajado mucho en prevención", insiste el presidente gallego, que, aunque reconoce que las administraciones tienen "una enorme responsabilidad", subraya que "también los propietarios", porque "las parcelas alrededor de las viviendas deben estar limpias". "Está situación ha sido muchísimo más de lo que cualquier medio de extinción puede atender en circunstancias normales", insiste. "No han sido normales en absoluto y por eso estábamos pidiendo la ayuda", agrega.

"¿Los medios han sido suficientes para lo que teníamos delante? No. Por eso hemos pedido que se nos ayude", destaca. A este respecto, y en plena bronca entre las comunidades gobernadas por el PP y el Ejecutivo central, Rueda responde al ministro Óscar López, que les acusa de "escurrir el bulto". "Qué fácil es hablar... No puedo entender la actitud de los ministros, la hemos visto desde su lugar de vacaciones, la mayoría sin siquiera interrumpirlas", reprocha.

"Cuando una situación tiene esta magnitud, lo que pedimos es ayuda y creo que tenemos todo el derecho a pedirla", incide Rueda. "A ver si resulta que ahora el Estado es ajeno al territorio de cada comunidad autónoma. Entonces, ¿donde tienen su jurisdicción exactamente?", ironiza el dirigente del PP, que señala que lleva días pidiendo ayuda y que también se la pidió al propio Pedro Sánchez "a la cara" durante su visita a Ourense.

"Le dije que hay que movilizar las Fuerzas Armadas, que tienen gente para apoyar en los desalojos, para manejar bulldozers, para echarnos una mano...", insiste, a pesar de que la Xunta, hasta ahora, ha rechazado pedir el nivel 3 de la emergencia, que dejaría la gestión en manos del Gobierno central. Según Rueda, su lista de peticiones es "muy realista" y corresponde a "lo que los técnicos decían exactamente que necesitábamos", pero reprocha: "A día de hoy la mayoría sigue sin llegar".