Rubalcaba ha desvelado tras la reunión en el Palau de la Generalitat junto a Artur Mas y el primer secretario del PSC, Pere Navarro que ha retomado las conversaciones con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. “Hay ruptura de relaciones pero el tema catalán es un tema de Estado” ha señalado Rubalcaba.

Manuel Rico, director de Infolibre.es, cree que “se hunde la estrategia del PSOE de afirmar que no hay relaciones ya que hay muchos temas de Estado a parte de la situación catalana”. Aun así, señala Rico que no es importante saber que han hablado sino de que y que se va a hacer. “Es importante ver las relaciones entre partido gobernante y oposición y entre PSOE y PSC que ha pasado a ser la quinta fuerza política en Cataluña”.

La periodista Rosa Paz, cree que era necesario que se iniciaran las conversaciones ya que “el PSOE nunca ha tenido vocación de killer como Aznar con el ‘váyase señor González’ sino que intenta resolver con consenso los asuntos de Estado”. Aun así, la periodista ve necesario un acuerdo constitucional.

Para Alfonso Rojo es “un rasgo de sentido común”. “Hace dos años y una semana hubo elecciones en Cataluña y las dos opciones no independentistas suma más de dos millones de votos mientras que los nacionalistas e independentistas no llegan a 1.600.0000 así que debe haber voz para ellos así que hoy con Rubalcaba demuestra que locos no están”.

Para Fernando Berlin, cree que "sí que se han mantenido conversaciones durante estos meses constantes pero discretas”. “Ninguno de los dos son antisistema y este es un tema de importancia extrema ya que es un país dividido en dos”.