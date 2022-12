Rosa Díez, líder de UPyD, ha valorado en 'Al Rojo Vivo' el pacto antiterrorista alcanzado por PP y PSOE. Según ha dicho, "la práctica totalidad de los expertos que analizaron la reforma del Código Penal consideraron que no hacía falta establecer la cadena perpetua".



Acerca de las afirmaciones diciendo que se aplica esta medida para evitar que se haga uso de la doctrina Parot, Díez ha dicho que "es mentira" y que no tiene "nada que ver" porque "tomaron la decisión de abrir las cárceles y sacar la gente a la calles sin hacer una revisión con los tribunales que habían establecido las condenas".



Sobre la posición del Gobierno, Díez lamenta que sea "insaciable en la mentira" e insiste en que UPyD no va a respaldar el pacto antiterrorismo. Díez declara que el pacto antiterrorista no tiene apenas "aspectos positivos" y pone como ejemplo el hecho de que una persona pueda ser 'empurada' por consultar una página web sobre yihadismo.



Rotunda, Rosa Díez interpreta que el acuerdo "no sirve para nada, únicamente para que el señor Rajoy y el señor Sánchez se hagan una foto, la guarden y debajo pongan 'los estertores del bipartidismo".