La portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados ha visitado el plató de 'Al Rojo Vivo' para explicar los propósitos que tiene su partido en esta campaña electoral.

"Las palabras de Cañete suponen un acto de autodestrucción fulminante"

Sobre la polémica del candidato del PP, Miguel Arias Cañete, al afirmar que demostrar superioridad intelectual en el debate con una mujer puede parecer machismo, Díez ha expresado que "es evidente que sus declaraciones demuestran un machismo que le ha salido. No lo percibíamos y lo llevaba dentro".

Díez ha añadido que, una vez dichas sus palabras, no hay "arreglo, es un acto de autodestrucción fulminante". "Cuando el rey está desnudo, no se puede esconder", ha explicado. En este sentido, ha interpretado que Arias Cañete "tiene el mismo asesor que el presidente del Gobierno y cuando me contesta a mí, le sale parecido".

Por otro lado, la diputada ha instado a que la campaña electoral entre "el PSOE y el PP sea algo más que esto" y ha mostrado su confianza en que el "PSOE vuelva a hablar de otros asuntos más allá del machismo".