UPyD ha llevado hasta el Congreso de los Diputados una moción contra las intenciones soberanistas aprobadas por el parlamento catalán y la iniciativa se prevé que cuente con el respaldo de PP y PSOE. Al respecto, Albert Rivera, diputado el las cortes de Cataluña y presidente de Ciudadanos, considera que es una medida positiva, "me parece bien", sostiene.



Sin embargo, Rivera, hace un llamamiento para que sea Mariano Rajoy como presidente del Gobierno quien "tome las riendas" en el asunto soberanista de Cataluña, afirma que es el Ejecutivo el que debe tener la iniciativa y no dejarse llevar "por mociones de los parlamentos". En este sentido, añade que "debe ser Rajoy quien impulse un espacio de convivencia y diálogo entre los grandes partidos".



Además, Rivera interpreta que el Gobierno tiene que ser quien "llame al líder de la oposición y a todos los partidos para decir que no se debe poner en cuestión la soberanía nacional".



Sobre las palabras de los grandes empresarios de Cataluña, destaca que "la estabilidad política, económica y jurídica es esencial para crear empleo" y el buen funcionamiento de la economía. Añade también que, en este aspecto, "los empresarios no pueden oficializar un pacto político".