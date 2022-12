La portavoz del equipo de Manuela Carmena, Rita Maestre, también está envuelta en la polémica. Se ha sabido que la Fiscalía le pide un año de cárcel por asaltar la capilla de la Universidad Complutense. En 'Al Rojo Vivo', Maestre ha negado que vaya a dimitir porque no se trata de un caso de corrupción. Ha dicho que se trató de una protesta pacífica contra el hecho de que existan capillas en universidades públicas: "Aquella protesta tenía sentido entonces y tiene sentido ahora. Sigo defendiendo, como dice la Constitución, que en este país las instituciones sean ajenas a la religión y en particular en una universidad pública, que debería usar sus aulas para cuestiones académicas y no religiosas".