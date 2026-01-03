Ricardo Marquina habla del papel de Putin tras el ataque a Venezuela: "Ya ha criticado la acción de EEUU, pero no hay apoyo militar"

Rusia ha reaccionado con cautela al ataque de Estados Unidos contra Venezuela y a la detención de Nicolás Maduro. Desde Moscú critican la acción, pero evitan anunciar medidas concretas y descartan, por ahora, un apoyo directo al Gobierno venezolano.

Al Rojo Vivo ha conectado en directo con Ricardo Marquina, corresponsal de laSexta en Rusia, para conocer cómo se ha recibido allí el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el posterior arresto de Nicolás Maduro y de su esposa.

"Desde el Kremlin están siendo cautelosos dentro de lo que se podía esperar. Han emitido un comunicado acusando a Estados Unidos de una acción de agresión imperialista e injustificable. Han dicho que los argumentos esgrimidos, ese 'narcoterrorismo' al que se acusa al líder venezolano, es una falsedad y han llamado a la desescalada", ha informado Marquina.

El corresponsal también ha señalado que la condena por parte de Rusia debe analizarse con contexto. "Estaría bien si estuviéramos hablando de otro país que no haya atacado a nadie últimamente, pero recordemos que lleva cuatro años agrediendo a su vecino (Ucrania) también por motivos totalmente inventados".

En esa misma línea, Marquina ha recordado que "fue Rusia quien abrió la puerta en 2022 de ese tipo de operaciones internacionales y ahora Trump la ha cruzado muy gustoso".

Por último, ha explicado que la reacción en la región es limitada. "En Moscú y Bielorrusia hay críticas, condenan ese secuestro a Nicolás Maduro y esa acción militar contra Venezuela, pero de momento nada más", ha comentado. No obstante, todavía "no hay apoyo militar o político al régimen de Maduro" por parte de Rusia.

