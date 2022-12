Algunos países son especialmente duros. En Francia se puede requisar la vivienda que lleve vacía más de 18 meses. La expropiación en este caso es temporal, puede durar 6 años, pero incluso puede alargarse hasta los 12 años. También se centra en las personas jurídicas, bancos e inmobiliarias, pero no para las físicas. Estas viviendas vacías, por cierto, en Francia están gravadas con un impuesto.

En Reino Unido, aquéllas viviendas que lleven vacías más de seis meses podrán ser vendidas o alquiladas forzosamente. Pero lo hacen incluso sobre pisos de particulares, es decir también sobre personas físicas. Además, en Reino Unido existe una partida del presupuesto púbico específica para comprar viviendas vacías y destinarlas a alquileres sociales.

El caso de Holanda es bastante llamativo, porque si una vivienda lleva un año vacía, si el dueño de una vivienda no puede demostrar que su casa no ha estado vacía durante 12 meses, es legal ocuparla, la ley ampara a los 'okupas' de esa vivienda que ha estado vacía un año. Solamente se devuelve al propietario si acredita que no va a volver a estar vacía esa casa. Eso además de fomentar el alquiler a través de subsidios.

El caso alemán también es curioso. Les obligan a rehabilitar los inmuebles, si se niegan le pueden expropiar la casa de manera temporal y hasta de forma definitiva, se le puede obligar incluso al propietario a que alquile esa vivienda e incluso pueden demolerse hasta casas vacías, aunque, esto último en casos ya más extremos. Algo que, por otra parte, también ocurre en Suecia.

En Dinamarca, bastan 6 semanas para sancionar a los propietarios viviendas desocupadas por ese tiempo, por seis semanas, e incluso hay multas para quienes ocultan que su casa está vacía durante ese tiempo.