La respuesta de Afra Blanco a Ayuso tras comparar las protestas en La Vuelta con Sarajevo: "Es indecente y una vergüenza"

La sindicalista ha mostrado su indignación al escuchar las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre las protestas en La Vuelta, señalando que cree que no está "a la altura de la Comunidad de Madrid".

Afra Blanco ha mostrado en Al Rojo Vivo su indignación ante las declaraciones que ha realizado Isabel Díaz Ayuso comparando las protestas en La Vuelta ciclista a España con "Sarajevo en guerra".

La sindicalista ha confesado que le parece "indecente y una vergüenza" que se haya referido de esta forma a las manifestaciones, recordando que es "incapaz de denunciar" la violencia en aquellas personas que "se sientan en las calles cuando llevan comida y agua a Gaza".

"En cambio, nos llama violentos cuando aquí nos sentamos de manera pacífica a denunciar el genocidio", ha criticado.

De esta forma, ha tachado de "indecente" a Isabel Díaz Ayuso, asegurando que es alguien que "no está a la altura de su pueblo ni de la Comunidad de Madrid".