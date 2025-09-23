Ahora

Se sentará en el banquillo

La reflexión de Escolar sobre el aforamiento de Gallardo: "Por la manera en la que lo hizo, era evidente la razón y la causa"

El periodista ha indicado que su intento de aforamiento era "una jugarreta" que no tenía "el más mínimo pase democrático". "Podría haberlo hecho en cualquier otro momento, era evidente la razón y las prisas", ha señalado.

La Audiencia de Badajoz ha respaldado a la jueza señalando que ve "indicios suficientes" para sentar al hermano de Pedro Sánchez en el banquillo. Además, el tribunal ha decidido que también lo tendrá que hacer el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Ignacio Escolar ha reaccionado a esta decisión recordando el intento de aforamiento de Gallardo. "No tuvo ningún pase", ha reconocido, destacando que era una "jugarreta" que no tenía el más mínimo "pase democrático".

El periodista ha explicado que esto era algo que podría haber hecho en otro momento, pero la manera en la que lo intentó dejó evidente "la razón, las causas y la prisa".

En cuanto a la causa contra David Sánchez, Escolar ha reconocido que duda que llegue a la "categoría de prevaricación delictiva", aunque ha indicado que entiende que se juzgue.

