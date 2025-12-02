La reacción de Ferreras al mensaje de Juan Carlos I a los jóvenes: "Como si tuviera algún tipo de conexión con ellos"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha calificado de "penoso" el vídeo del rey emérito. "Si quieres hacerte un Ibai, tienes que ser un galáctico de esto", ha destacado, señalando que es "lamentable".

Antonio García Ferreras ha reaccionado al extraño vídeo de Juan Carlos I en el que manda un mensaje a los jóvenes. "Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y ocupando un papel tan relevante en el mundo", señala en dicha grabación.

"Madre mía, como si tuviese algún tipo de conexión con ellos", ha destacado el presentador y director de Al Rojo Vivo, asegurando que los más jóvenes que le prestan algo de atención "son los boomers".

De esta forma, ha calificado de "penoso" el vídeo, señalando que el rey emérito se ha convertido en uno de los activistas "por la República" más intensos, y es que no para de "hacerle putaditas" al rey Felipe VI.

"Esto suena a broma todo, es alucinante", ha indicado al escuchar las palabras de Juan Carlos I, recordando que ha sacado unas memorias a pesar de que su padre le dijo que no hiciese nunca eso porque "los secretos de un rey deben estar en el rincón más oscuro del palacio que habite".

Sin embargo, él ha decidido contar "su versión". "El vídeo es lamentable. Es de una pobreza, tan ridículo...", ha recalcado, dejando claro que si quieres "hacerte un Ibai" tienes que ser un "galáctico" de esto.

