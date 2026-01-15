"Temor a todo"
Ramón Larramendi, explorador español en Groenlandia: "Esto está calando en la población y está afectando a la gente"
El explorador ártico describe en 'Al Rojo Vivo' que los ciudadanos viven una mezcla de emociones cada vez más difíciles de gestionar: "Están realmente en una situación de hastío absoluto y con temor a todo".
Groenlandia, un territorio con apenas 56.000 habitantes y una capital de 20.000 personas, se ha convertido de repente en uno de los centros del tablero geopolítico mundial. La reaparición del interés de Estados Unidos y de su líder, Donald Trump, por la isla ha provocado un clima de inquietud que, según quienes viven allí, empieza a pasar factura a la población.
Ramón Larramendi, investigador español afincado en Groenlandia, lo describe en el programa 'Al Rojo Vivo' como una mezcla de emociones cada vez más difíciles de gestionar: "La tensión es constante, es agotadora y la gente está realmente en una situación de hastío absoluto, con emociones encontradas y temor a todo. Esto está calando en la población y realmente está afectando a la gente".
En los últimos días, varios países europeos como Noruega, Suecia, Francia o Alemania han anunciado el envío de militares al entorno de Groenlandia. El Gobierno de España también ha reconocido que estudia la posibilidad de sumarse a esa iniciativa.
Sin embargo, el explorador subraya que el valor de estos despliegues es principalmente simbólico. "No nos imaginamos cientos de militares, sino pequeños grupitos. Es una cosa totalmente simbólica, no tiene efectos prácticos. Desde el punto de vista militar no le doy ninguna utilidad, pero sí muestra proximidad, unión y apoyo a Groenlandia", afirma.
Para el investigador, estos gestos sirven sobre todo para que la isla "tenga un punto de apoyo en la Unión Europea". La polémica se ha intensificado además por la idea, lanzada desde Estados Unidos, de una posible compra del territorio.
Una propuesta que en Groenlandia se vive como una ofensa. "La población piensa que no está en venta. Es humillante que se plantee que te puedan comprar como si fueras una mercancía", señala Larramendi.
Groenlandia, recuerda el investigador, ha mantenido históricamente una relación muy estrecha y positiva con Estados Unidos. "Es un país que ha colaborado durante mucho tiempo con ellos y que tenía una percepción bastante buena. Por eso ahora la indignación es aún mayor".
