Análisis
Rafa López, sobre el CIS de Tezanos que da al PSOE 15 puntos más que al PP: "La realidad no es esa, pero ¡cuidado! porque a Feijóo se le está poniendo cara de Casado"
El barómetro de octubre da al PSOE hasta el 34,8% en intención de voto, unos 15 puntos de ventaja sobre el PP. El sociólogo Rafa López analiza en este vídeo estos datos.
El CIS de Tezanos dispara al PSOE hasta el 34,8% en intención de voto y le da 15 puntos de ventaja sobre el PP, datos que al sociólogo Rafa López no le parecen creíbles: "La realidad no es esa", afirma en Al Rojo Vivo nada más conocer estos datos.
Es cierto, señala López, que el PP iba muy en cabeza en las encuestas y, en estos momentos, no lo está tanto, por lo que "Feijóo me recuerda un poco al Sísifo moderno, es decir, la bola cada vez va subiendo más hacia unas expectativas que se van desplomando".
Pero ¡cuidado!, advierte López, porque "lo que nos están diciendo las encuestas [también esta del CIS] es que la derecha suma, por lo que, cuidado, porque a Feijóo se le está poniendo cara de Casado y a Sánchez de Feijóo, es decir, podría ganar pero no gobernar".
