Rafa López, de las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "El machismo estaba en la propia Moncloa y lo escondieron meses"

El sociólogo Rafa López critica que el PSOE diga que el machismo es estructural: "Lo que es estructural es la respuesta y respondieron quitando de en medio a aquellas mujeres que habían denunciado al PSOE internamente".

Rafa López, sociólogo, analiza en el plató de Al Rojo Vivo las denuncias por acoso sexual dentro del PSOE tras conocerse la renuncia de José Tomé, quien ha dejado la Diputación de Lugo tras ser denunciado pero no la alcaldía. Desde el PSOE aseguran que el machismo es estructural porque afecta a todos por igual, algo que el sociólogo asegura que "es terrible que el PSOE diga eso".

"Eso como analistas nosotros lo podemos decir, pero que un partido lo diga es como decir que la vida es así, 'qué le vamos a hacer'", destaca López, que recuerda que "el machismo estaba en la propia Moncloa, en el núcleo de poder de Pedro Sánchez". "Lo escondieron en un cajón cinco meses", lamenta el sociólogo, que recuerda que "actuaron a partir de que se supo": "La pregunta es si nadie sabía lo que estaba ocurriendo, es que se protegió".

"Lo que es estructural es la respuesta que se le da, y la respuesta que se dio nuevamente es que a aquellas mujeres que habían denunciado al PSOE internamente se las quitaron de en medio", recuerda Rafa López, que critica que "las estructuras de poder todavía son masculinas, ese es el problema". "Las estructuras de poder, incluso en partidos de izquierda, son masculinas", insiste muy duro Rafa López.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.