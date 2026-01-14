Rafa López afirma que "el futuro de la democracia se juega con la vivienda": "La juventud de está yendo a la extrema derecha"

"Si en algún momento se está jugando con la democracia es con el tema de la vivienda", asegura el sociólogo Rafa López, que advierte que "hay una transferencia de capital de las rentas trabajadoras jóvenes hacia las rentas que tienen activos inmobiliarios".

Pedro Sánchezha anunciado que aprobarán en las próximas semanas de un Real Decreto ley para seguir interviniendo en el mercado del alquiler con medidas "urgentes y contundentes" como la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos, sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran. Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha mostrado en este vídeo de Al Rojo Vivo en contra de la medida anunciada este lunes por Pedro Sánchez.

Rafa López destaca en el plató de Al Rojo Vivo que "no es cierto que la vivienda sea simplemente un tema importante para este Gobierno sino también para este país y el futuro de la democracia". "Si en algún momento se está jugando con la democracia es con el tema de la vivienda", afirma el sociólogo, que destaca que "no tiene sentido que los dos socios no se pongan de acuerdo ni que haya una guerra civil entre PP y PSOE".

Y es que el experto recuerda que "quien tiene que implementar las medidas de la vivienda son las comunidades autónomas y son incapaces de ponerse de acuerdo": "En este momento, hay una transferencia de capital de las rentas trabajadoras jóvenes hacia las rentas de capital que tienen activos inmobiliarios mayores", explica López, que advierte de que "eso produce un empobrecimiento de la juventud y un enriquecimiento de aquellos que se benefician del aumento de la vivienda".

"O se hace algo, o esta juventud, ¿hacia dónde va a ir?", se pregunta el sociólogo, que insiste: "Estamos preocupados, ya hay transferencias de voto entre el PP y la extrema derecha". "Estamos viendo que la juventud se está yendo a la extrema derecha", advierte Rafa López, que concluye tajante: "El futuro de la democracia se juega en la vivienda".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.