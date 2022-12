La pieza FITUR sienta en el banquillo a trece procesados, entre los que figuran dos exconsejeras del Gobierno valenciano y los cabecillas de la propia trama Gürtel. La fiscalía defiende la petición de cárcel de 111 años en total para los trece acusados en el caso, cuya causa podría extenderse hasta el próximo mes de octubre.



Así funcionaba la trama FITUR dentro de la Gürtel

Este es el punto de partida: las empresas de Correa dejan de trabajar para el PP nacional y centran su foco de actuación en la Comunidad Valenciana a través de su empresa insignia, Orange Market. Álvaro Pérez, El Bigotes, figuraba al frente de esta empresa, cuyo negocio más jugoso iba a ser el montaje del stand valenciano en FITUR.



La trama comienza a funcionar en este campo a partir de 2005. Toman como referencia el contrato adjudicado en 2004 para adaptarse a las necesidades de la Comunidad en la feria de turismo y comienzan por aumentar el presupuesto para la cita. De 1.100.000 euros pasan a 1.344.000 euros.

Establecen además un contacto directo con la Consejería de Turismo de Valencia. Gracias a ello, Correa consigue, antes que nadie, el pliego con las condiciones para hacerse con FITUR 2005. Gozaban entonces de un trato preferencial y favores políticos que ponen en ventaja a Orange Market para llevarse el concurso por delante de otras empresas con un presupuesto más económico.



Aquí salta otro nombre a la palestra. Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo valenciana, era el enchufe de Francisco Correa. Betoret, junto a la presunta ayuda de dos exconsejeras valencianas, habría recibido regalos como contrapartida a cambio de los contratos para montar el stand de FITUR.

¿Quiénes son y a qué se enfrentan los acusados?

El amaño se extendió a cinco ediciones de la conocida feria del turismo en España; de 2005 a 2009. Hecho principal por el que el juez siente en el banquillo a trece personas:

El mencionado Rafael Betoret se enfrenta a once años de prisión y su superior, Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo por aquel entonces y actual alcaldesa de Novelda, en Alicante, también se enfrenta a once años entre rejas y 24 de inhabilitación en cargo público. 'La Perla' -así es como le llaman- ha sido expulsada del grupo popular un día antes de que arrancara el juicio por la pieza referente a los contratos de FITUR. Ironías de la política, el PP la expulsaba del grupo pero votaba en contra de que deje la alcaldía de Novelda.



Otra exconsejera de Turismo, Angélica Such, tendrá que sentarse también en el banquillo de los acusados. Estuvo al frente de la Consejería de 2007 a 2009 y en alguna ocasión justificó que se adjudicaran a Orange Market el contrato de FITUR porque "era la opción más creativa", a pesar de ser también la menos económica para las arcas valencianas. Such no se enfrenta a una pena de prisión pero tendrá que hacer frente a la petición de la Fiscalía, que quiere para ella inhabilitación por nueve años.



Junto a los técnicos de la Consejería de Turismo valenciana, también los hombres de confianza de Correa se sentarán en el banquillo de los acusados: Álvaro Pérez El bigotes, Pablo Crespo y otros tres empleados más. Todos ellos están acusados de tráfico de influencias, malversación de caudales y cohecho. Además, conviene recordar que entre los testigos figuran Francisco Camps y Rafael Blasco.