El PSOE de Castilla y León afea a Mañueco su "orgullo mal entendido" ante los incendios: "Ha jugado a la ruleta rusa"

El contexto El fuego se está cebando con Zamora y León. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, está en el punto de mira por la gestión de la emergencia. La oposición ha pedido que comparezca de forma urgente en el parlamento regional.

El PSOE de Castilla y León ha solicitado la comparecencia urgente de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes para explicar la gestión de los incendios en la comunidad. Carlos Martínez, secretario general del PSOE autonómico, critica al presidente por su "orgullo mal entendido" y "desidia" en la gestión de los incendios. Acusa a Mañueco de eludir responsabilidades y no tomar medidas preventivas, a pesar de que la región sufrió un devastador incendio hace tres años. Martínez defiende la implicación del Gobierno central y critica la falta de planificación y coordinación autonómica. Además, reprocha las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y sugiere que, si Mañueco se siente incapaz, debería pedir al Gobierno central que asuma el mando.

"Tiene que hacer un 'clic', ese orgullo mal entendido de no reclamar más ayuda, de tener una descoordinación total por esa falta de prevención que ha habido, por esa política de privatización de este servicio absolutamente básico", denuncia el dirigente socialista, que detalla que en estos momentos el servicio de extinción de incendios en la región está en manos de "hasta 38 empresas" entre las que hay una suerte de "guerra de taifas". "No hay una coordinación real ni una eficacia", lamenta.

A su juicio, Mañueco está "buscando permanentemente excusas" y "una cortina de humo para eludir sus responsabilidades" como presidente de una comunidad que hace tan solo tres años ya sufrió un incendio que devastó decenas de miles de hectáreas. Una situación, denuncia, que "es una responsabilidad directísima" del Ejecutivo autonómico, que "no está sabiendo tomar las medidas oportunas para poder reaccionar".

Preguntado por las palabras del ministro Fernando Grande-Marlaska, que ha señalado en las últimas horas que la región ahora mismo "puede gestionar razonablemente la emergencia" con sus medios, los estatales y los de otras autonomías, Martínez insiste en la responsabilidad de la Administración autonómica, a la que acusa de intentar "plantear la inevitabilidad de estos incendios y que con los medios propios podemos hacer frente a los mismos", cuando "la realidad está chocando contra esas afirmaciones".

"El 100% de los medios que han sido requeridos al Gobierno de España han sido puestos a disposición", defiende, apuntando a una "responsabilidad exclusiva" de Mañueco de "poder exigir más medios" y "mejor coordinación". "Están faltando medios materiales y humanos. Están absolutamente exhaustos nuestros bomberos forestales, peones forestales, técnicos medioambientales y eso es unas responsabilidad de quien está planificando de forma equivocada, de quien no ha hecho política de prevención, de quien ha jugado a la ruleta rusa con nuestros municipios durante muchísimos años", recrimina.

"Si se siente incapaz, pase al siguiente nivel"

El dirigente socialista defiende la implicación del Gobierno central, después de que Mañueco haya afeado que Pedro Sánchez aún no le ha llamado. "El problema es un problema de coordinación, de planificación, de que están absolutamente desbordados por desidia, por inoperancia", insiste. "Necesitamos compromiso y haber hecho los deberes con antelación, y aquí lamentablemente no se han hecho", agrega el secretario general del PSOE autonómico, que incide en que estas cuestiones llevan años denunciándose y que la reacción de Mañueco es que esto "se resuelve solo". "Hemos bajado brazos", lamenta.

Además, reprocha que "hay frases lapidarias que van a perseguir políticamente a los responsables autonómicos", como las palabras del consejero de Medio Ambiente, que ironizó con que tiene "la mala costumbre de comer" ante las críticas por su presencia en una feria de Gijón o cuando dijo hace años que mantener el operativo antiincendios todo el año era un "despilfarro". "Esas frases hoy tendrían que ser motivo suficiente como para que se fueran a su casa definitivamente", asevera Martínez, que envía un mensaje al presidente Mañueco: "Si usted se siente incapaz, pase al siguiente nivel y asuma las competencias el Gobierno de España".