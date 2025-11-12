El pronóstico de Rufián sobre una posible moción de censura: "La presión le va a poder a Feijóo"

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC cree que solo hay dos escenarios posibles en la política española: que Sánchez convoque elecciones anticipadas o que Feijóo presente una moción de censura. "Por mucho que se crea que no, el PP llegará a Moncloa por Junts", apuesta Rufián.

Gabriel Rufián ve a Alberto Núñez Feijóo sucumbiendo ante la presión que recibirá por parte de su entorno para convocar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el portavoz de ERC considera que, aunque los tiempos en política "los carga el diablo", estamos inmersos en una batalla por ver "quién aguanta más la presión" entre Sánchez y Feijóo.

Para el portavoz es claro que en la política española solo hay "dos opciones" posibles: o Sánchez convoca elecciones anticipadas o Feijóo promueve esa hipotética moción de censura. Esta cuestión dependerá de cómo manejen ambos la presión, algo que Sánchez ha "demostrado sobradamente" para Rufián, mientras que en el caso de Feijóo no está claro.

"Cada semana que pase Feijóo va a tener más presión de su entorno empresarial, mediático y digital para presentar la moción de censura. Hoy he escuchado a Feijóo, Abascal y Nogueras y la pregunta que la gente que estaba viendo podía hacerse es 'la moción de censura, ¿para cuándo?'", confiesa Rufián, que cree que la presión "va a poder" a Feijóo.

"No tengo una bola de cristal, pero hace un año y medio diciendo que vamos a llegar a ese escenario y hemos llegado. Por mucho que se crea que no, el PP llegará a Moncloa por Junts", sentencia Rufián.

