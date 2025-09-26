El pronóstico de Escolar: "Veo tremendamente difícil que los Presupuestos salgan, pero el Gobierno los va a presentar como herramienta política"

El periodista Ignacio Escolar, analiza en este vídeo la estrategia política del Gobierno en cuanto a los Presupuestos, después de conocer que los de Junts están de nuevo con dudas sobre su apoyo a Sánchez y han fijado, para ello, una fecha límite.

Los de Carles Puigdemont vuelven a poner en duda su apoyo al Gobierno: Jordi Turull ha asegurado que su partido, Junts, tomará una decisión sobre esto antes del 21 de diciembre. Con todo esto, ¿los Presupuestos podrán salir adelante? El periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, lo tiene claro.

"Veo tremendamente difícil que puedan salir adelante, pero sí que creo que el Gobierno va a seguir adelante a la hora de presentarlos; presentarlos en el sentido de señalar cuál es su plan para las cuentas públicas, qué harían si tuvieran el apoyo del Parlamento", asegura el periodista.

Y entonces, añade, habrá muchas cosas que a muchos partidos les va a costar decir que no. "Por ejemplo, cuando llegue una inversión muy fuerte para cataluña, ¿va a decir Junts que no la quiere? Va a haber muchos partidos que van a tener complicado explicar a sus votantes por qué dicen que no a esos Presupuestos, qué hay en esas cuentas que les parece mal", sostiene, porque, tal como aclara, con este crecimineto económico que tiene España, los Presupuestos no van ser precisamente de recortes.

Aún así, insiste que los no van a salir adelante, "pero sí que creo que el Gobierno los presentará como herramienta política para colocar al resto de partidos en contradicciones", remata Escolar. En el vídeo podemos ver su exposición al completo.