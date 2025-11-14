El pronóstico de Alfonso Pérez Medina sobre la sentencia del fiscal general: "Puede haber disparidad de criterios en el tribunal"

El contexto El juicio al fiscal general del Estado ha quedado visto para sentencia. Se espera que la decisión de los magistrados se conozca en las próximas semanas, incluso antes de Navidad.

El destino del fiscal general del Estado está ya en manos de siete magistrados del Tribunal Supremo, que podría emitir su sentencia antes de Navidad. Alfonso Pérez Medina, en Al Rojo Vivo, anticipa posibles discrepancias en el seno del tribunal. La cuestión central es determinar si hay pruebas de que el fiscal filtró el correo con el reconocimiento de los delitos fiscales por parte del abogado de Alberto González Amador. La sala está compuesta por siete magistrados, con una mayoría conservadora. Susana Polo, una de las dos magistradas progresistas, redactará la sentencia, pero podría ceder la ponencia a otro magistrado si queda en minoría.

El juicio al fiscal general del Estado quedó visto para sentencia este jueves. La reflexión de los magistrados del Tribunal Supremo ya ha comenzado y la idea es que su decisión se pueda conocer en las próximas semanas, incluso antes de las fiestas de Navidad, según explica Alfonso Pérez Medina en Al Rojo Vivo, donde pronostica que "puede haber disparidad de criterios en el seno del tribunal".

El responsable de Tribunales de laSexta, no obstante, señala que "en principio, técnicamente, no parece una sentencia demasiado complicada". "Básicamente lo que hay que determinar es si hay pruebas o no de que el fiscal general del Estado fue el autor de esa filtración de ese correo de la defensa de Alberto González Amador en la que reconocía esos dos delitos fiscales", resume.

La Sala que tomará la decisión, recuerda el periodista, la conforman siete magistrados que van a tener que deliberar y dictar el fallo. "De los siete hay una amplia mayoría conservadora, a cinco magistrados se les encuadra en esa tendencia, y dos progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo", detalla. "Esta última, precisamente, es la ponente que se encargará de redactar la sentencia. Si se quedara en minoría, lo lógico es que cediera esa ponencia a alguno de los miembros de la mayoría", explica.

"Vamos a ver lo que pasa, si finalmente hay una opinión unánime del tribunal, cosa que en principio parece poco probable, o si efectivamente es una sentencia que no cuenta con mayoría y, por lo tanto, tendrá voto particular", concluye Pérez Medina.