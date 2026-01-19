El presidente de los Ingenieros Industriales de España señala la "caja negra" como clave para conocer las causas del accidente del tren: "Al final, sí podremos saber todo lo que pasó"

César Franco, Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España (CGCOII), analiza en este vídeo cuáles han podido ser las posibles causas de este fatal accidente ferroviario ocurrido la tarde de este domingo en Adamuz, Córdoba.

César Franco, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España (CGCOII), explica que en un accidente ferroviario como el ocurrido la tarde del domingo en Adamuz, Córdoba, suele haber tres causas fundamentales.

Así, y según explica el experto en directo para Al Rojo Vivo, esas tres causas serían: primero, el estado de la vía, esto es, los investigadores verán si hay algún tipo de problema en la zona del desvío, problemas en la aguja... Sin embargo, en este caso, "hablamos de una recta y de una vía que ha tenido un mantenimiento reciente (en mayo de 2025) tras una gran inversión, lo que hace que la probabilidad de que esto ocurra sea muy baja".

Segundo, el material rodante, como por ejemplo una rueda dañada, una grieta oculta, un mal montaje tras pasar por el taller, y tercero, lo que tiene que ver estrictamente con la propia vía, es decir, que haya un obstáculo o un elemento metálico, etc. Sin embargo, también escuchamos que era un tren nuevo que también acababa de pasar por mantenimiento.

"Son causas clásicas de este tipo de accidente, pero tenemos que ver qué ha pasado, por ello el trabajo que está haciendo sobre el terreno el Equipo Forense de la Guardia Civil será determinante a la hora de analizar la secuencia de fallos, que al final es lo que va a ocurrir con toda probabilidad: una secuencia de fallos que termine en este accidente."

A día de hoy se tiene que recoger toda la información, por ello Renfe asegura que "no se puede concluir que el tren Alvia haya chocado con los coches del Iryo". Según explica Franco, el informe preliminar tardará semanas en obtenerse y, para ello, lo primero que se hará es la recogida de pruebas en campo, que luego irá a la parte de laboratorio y permitirá hacer unas primeras simulaciones; ahí es donde se verá, en función de las condiciones de todos los elementos, qué es lo que ha pasado.

"Hay elementos que tienen más probabilidad de fallar. Y en el caso del descarrilamiento, en el caso de la parte del tren de Renfe, al final son los elementos que pueden tener que ver con errores o defectos puntuales en la vía, bien por un objeto o por una rueda que puede estar dañada o en mal estado, que tratándose de vehículos con mantenimiento reciente no debería ocurrir", subraya Franco, matizando que es por ello que son "todos son tan cautos" a la hora de establecer unas causas iniciales.

No obstante, asegura Franco que al final se sabrá todo lo que pasó, "pero se tiene que hacer bien y con tiempo", insiste. La "caja negra", que también tienen los trenes, será determinante para saber qué pasó.

En el vídeo podemos ver al detalle la explicación del presidente de CGCOII, quien insiste, no obstante, en que "las condiciones, tanto de la vía, como del mantenimiento y del propio material rodante, teóricamente eran las óptimas para que este tipo de accidente no pasara".