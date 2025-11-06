La presidenta del Consejo de la Juventud, sobre el informe de Cáritas: "Al final, todo depende de la suerte de haber nacido en un código postal u otro"

Andrea González Henry ha analizado en Al Rojo Vivo el informe de Cáritas y advierte sobre la precariedad juvenil: "Nos hemos criado en una crisis constante. Es una realidad sentir que el futuro no es tan seguro como lo fue para otras generaciones".

La presidenta del Consejo de Juventud, Andrea González Henry, ha analizado en Al Rojo Vivo los datos del último informe de Cáritas, que advierte de que la exclusión social golpea cada vez con más fuerza a jóvenes, personas migrantes y hogares encabezados por mujeres. Estos últimos han pasado de registrar un 17% de exclusión en 2007 a un 21% en 2024, una cifra que refleja el empeoramiento de la situación.

Lo primero que ha subrayado González Henry es que las conclusiones del informe no la sorprenden: "Y creo que a ninguna persona joven, en general, le sorprenden".

El estudio vuelve a poner sobre la mesa el problema estructural de la vivienda, que se consolida como uno de los principales motores de desigualdad y exclusión en España. Para la presidenta del Consejo de Juventud, es el factor más determinante: "Las personas jóvenes no cobramos lo suficiente para hacer frente a los precios del alquiler".

En este contexto, González Henry recuerda que España es el país europeo con una de las tasas de emancipación juvenil más bajas: "Nos emancipamos muy poco y muy tarde, prácticamente a los 30 años", apunta.

La presidenta describe a la generación Z como una generación marcada por la incertidumbre: "Nos hemos criado en una crisis constante. Es una realidad sentir que el futuro no es tan seguro como lo fue para otras generaciones".

Otro dato llamativo del informe es el encarecimiento de la vivienda en propiedad, que está obligando a muchos jóvenes a compartir habitación. "Vivimos en un régimen de habitaciones compartidas, y eso nos impide tener un proyecto de vida más allá de tres metros cuadrados. Estamos construyendo nuestra vida en torno a una habitación que nos cuesta más del 50% del salario", denuncia.

Andrea también ha subrayado que la desigualdad dentro de la juventud es más profunda de lo que suele percibirse: "A veces se habla de las personas jóvenes como si fuéramos un grupo homogéneo, pero no es así. Hay enormes diferencias según el barrio en el que naces, la situación económica de tu familia, los estudios o las oportunidades a las que puedes acceder. En el fondo, todo se reduce a la suerte de haber nacido en un código postal u otro".

Las diferencias, añade, también se notan entre comunidades autónomas: "Quienes pueden trabajar o estudiar en su propia comunidad tienen más margen para ahorrar. Pero cuando te ves obligada a marcharte para poder estudiar o encontrar empleo, la capacidad de ahorro se desploma".

Por último, ha señalado la paradoja que existe entre la formación y el empleo: "Somos la generación más preparada de la historia, incluso sobrecualificada en muchos casos, pero también tenemos la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea. Muchos jóvenes trabajan como becarios, en prácticas, o incluso gratis, y hay quienes llegan a pagar por poder trabajar".

