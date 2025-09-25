La pregunta de Pablo Simón sobre el fallo de las pulseras antimaltrato: "Si lo sabían en el Gobierno, ¿qué hicieron?"

El editor de 'Politikon' ha apuntado además a la "gestión" y "la comunicación" del Ejecutivo como posible generador de alarma en un asunto al que llama a tratar "con la sensibilidad oportuna".

Pablo Simón ha lanzado una pregunta en Al Rojo Vivo por el caso de las pulseras antimaltrato. El editor de 'Politikon', en el programa de Antonio García Ferreras, se ha cuestionado qué es lo que hizo el Gobierno en caso de saber de los fallos que estaban dando los dispositivos.

"La pregunta es, si sabían de estos errores, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando esos fallos estaban en curso? Si no hicieron nada, ya hablaremos de responsabilidad política", ha expresado.

Anteriormente, Simón ha pedido "abordar el tema con la sensibilidad oportuna" y apunta a al comunicación del Gobierno: "No es recomendable generar alarma sobre quienes están bajo este dispositivo de vigilancia. No se está gestionando bien desde el Ejecutivo desde el punto de vista comunicacional, y eso explica que esa alarma pueda darse".

"Si el Gobierno tenía conocimiento de esos fallos, la pregunta es si se cursaron instrucciones específicas desde Igualdad, si se comunicó a las víctimas y si se habló con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con los Tribunales", indica Simón.