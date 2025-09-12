El portavoz de Más Madrid, sobre las palabras Díaz Pache: "Ayuso y el PP actúan como portavoces de Netanyahu en España"

Eduardo Rubiño advierte en Al Rojo Vivo sobre la postura del PP respecto a Gaza y alerta de que ya existen pruebas y expertos que reconocen el genocidio y urgen a detener la barbarie.

En Al Rojo Vivo, Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha criticado la postura del PP respecto al genocidio en Gaza y las palabras de Díaz Pache. "Ayuso y el PP son hoy portavoces de Netanyahu en España, y Feijóo debe responder si respalda lo que hace su partido en Madrid".

Rubiño ha recordado además el precedente de Ruanda en los años 90, cuando, pese a las evidencias, los gobiernos de Francia y Bélgica negaron la masacre por intereses geopolíticos y "después solo se pudo contar muertos, por centenares de miles".

El portavoz ha subrayado que "más de 500 expertos en la materia, muchos de ellos judíos, advierten que estamos ante un genocidio". Y ha sentenciado: "Lo que decimos es que hay que parar esta barbaridad; el PP no puede seguir blanqueando ni sumándose a los discursos más ultras de Netanyahu".