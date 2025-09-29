El portavoz de la AEMET, ante la previsión meteorológica: "Hay que evitar los cauces a toda costa"

Rubén del Campo ha explicado que hay que tener cuidado con los cauces debido a que las fuertes lluvias que están previstas para el día de hoy pueden provocar que aquellos que estén casi secos se llenen en poco tiempo.

Rubén del Campo ha indicado en Al Rojo Vivo que se espera que las lluvias se intensifiquen de nuevo durante a tarde de este lunes, manteniéndose la alerta roja en la Comunidad Valenciana.

"Continuaremos con una situación complicada para todo lo que queda de lunes", ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, ha destacado que, a diferencia de lo que ocurrió durante la DANA, en esta ocasión las posibles inundaciones serían "en las mismas zonas donde se produzcan las lluvias fuertes". Durante la DANA, las lluvias intensas fueron en el interior y la riada "en zonas donde apenas había llovido".

Una diferencia que ha asegurado que va a ser fundamental. Sin embargo, ha dejado claro que, pese a esto, hay que tener mucha precaución con los cauces. "Incluso aquellos que estén secos pueden llenarse en poco tiempo", ha advertido, insistiendo en que hay que "evitarlos a toda costa".

