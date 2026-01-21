Pombo, tras los accidentes ferroviarios: "Conviene preguntarse qué inversión puede ser más urgente y necesaria que la seguridad"

Más allá del choque político, el periodista pide una reflexión de fondo tras los accidentes de Adamuz y Gelida, dos siniestros mortales en 72 horas y una paradoja inquietante: "La economía crece, pero la inversión ferroviaria cae".

Tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, el periodista Pablo Pombo ha advertido en Al Rojo Vivo que el debate público ha entrado en lo que denomina "la zona de combate", un terreno en el que, a su juicio, PSOE y Vox se mueven con mayor eficacia que el PP. "El Partido Popular se está dejando llevar por la tentación de centrar el ataque en Óscar Puente, que es un objetivo muy jugoso”, señala, mientras que "el blanco natural tanto del PSOE como de Vox sería directamente el presidente del Gobierno".

Más allá de la confrontación política, Pombo subraya la necesidad de abrir una reflexión de fondo. "En apenas 72 horas hemos tenido dos accidentes mortales y, al mismo tiempo, una bajada generalizada de la velocidad en nuestras vías. Eso obliga a pensar", afirma. En ese contexto, apunta a una paradoja que considera central: "La economía va como un cohete, pero la inversión ferroviaria es menor".

El periodista insiste en la contradicción entre la presión fiscal y la calidad de los servicios públicos. "Tenemos impuestos altos y servicios deficientes", resume, antes de añadir una crítica más amplia a la política presupuestaria del Ejecutivo: "Es un Gobierno que gasta mucho, pero invierte poco. Y convendría preguntarse qué inversión es más urgente y más necesaria que la inversión en seguridad".