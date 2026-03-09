La politóloga Nazanín Armanian advierte: "En esta fase de la guerra EEUU va a por las centrales nucleares"

La politóloga iraní advierte de una nueva fase en la guerra, mientras Israel intensifica ataques en Isfahán, zona clave donde se encuentra la planta nuclear de Natanz.

Mientras en Irán se multiplican las celebraciones por la asunción de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, las bombas continúan cayendo sobre distintos puntos del país. Isfahán se ha convertido en uno de los focos más sensibles del conflicto: en sus inmediaciones se encuentra la central nuclear de Natanz, una de las instalaciones atómicas más importantes de Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que llevaron a cabo una serie de ataques contra objetivos en la ciudad de Isfahán, en el centro del país. Según el comunicado militar, la operación tuvo como blanco centros de mando de seguridad del régimen, instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica y sitios utilizados para el lanzamiento de misiles. La ofensiva también habría alcanzado una instalación dedicada a la producción de motores para cohetes.

Ante esta escalada, la politóloga iraní Nazanín Armanian advierte sobre un posible cambio de fase en el conflicto: "En esta tercera etapa de la guerra, Estados Unidos va a por las centrales nucleares".

