Pilar Velasco señala que Mañueco evade responsabilidades: "Es como si Margarita Robles dijera que no es la responsable de la UME"

La periodista Pilar Velasco analiza la comparecencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha tenido lugar este viernes en las Cortes. En el vídeo, todos los detalles.

Este viernes, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido en las Cortes para dar explicaciones sobre su gestión de los incendios. Para la periodista Pilar Velasco, ha sido una comparecencia poco clara: "No ha clarificado cómo coordinó los efectivos y por qué ha habido un fracaso en esta gestión".

Y añade que "embarrar con las competencias es una forma de evadir la responsabilidad, y lo hizo como estrategia política. Es como si Margarita Robles dijera que no es la responsable de la UME, y eso es lo que ha hecho Mañueco desde el minuto cero".

Además, Velasco señala que en la comparecencia del presidente autonómico tampoco ha habido "reparación con las víctimas", y recuerda que las protestas hacia el Gobierno de Castilla y León que han tenido lugar fuera de las Cortes, donde Mañueco daba explicaciones, "no las hay ni ha habido, por ejemplo, en Extremadura", señala la periodista.

"Los que le están pidiendo responsabilidades son los brigadistas, las familias y las víctimas a las que hoy Mañueco no les ha dado ninguna explicación. CyL está en una situación que tenía que haber corregido desde hace tres años [en los incendios de 2022], cuando ya los brigadistas se jugaron la vida, como les ha ocurrido este verano", finaliza Velasco. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.