Pilar Velasco, sobre el fallo de las pulseras antimaltrato: "La gestión de la ministra ha sido insuficiente, cuando no, negligente"

La periodista ha criticado la gestión de la ministra de Igualdad sobre las pulseras antimaltrato, señalando que cree que debería dar más detalles tras conocerse que todos los organismos habían avisado de "fallos graves".

Pilar Velasco ha reconocido que entiende que se haya intentado buscar "un equilibrio" para que las mujeres cuya vida depende de que su maltratador "lleve una pulsera que funcione" reciban el mensaje de que lo están haciendo.

Sin embargo, ha indicado que le parece que la gestión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido "insuficiente, cuando no, negligente", criticando que acusase a la Fiscalía de unos datos falsos cuando nos hemos enterado de que "todos los organismos habían puesto encima de la mesa unos fallos muy graves del sistema".

Por tanto, ha reconocido que cree que debería dar "más detalles" sobre este asunto. Además, ha señalado también a la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, destacando que es "una acusación muy grave" decir que las pulseras "se venden en AliExpress". "Si es así, que lo demuestre", ha pedido.

Por último, Pilar Velasco ha añadido que también deberían dar explicaciones las empresas, recordando que se trata de un contrato por el que cobraron "y no han prestado servicios".