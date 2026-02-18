Pilar Velasco, tras asegurar Sánchez que volverá a presentarse a las elecciones: "La estrategia del Gobierno está puesta en las generales"

La periodista Pilar Velasco analiza las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, quien ha asegurado que va a volver a presentarse a las elecciones y ha asegurado que los votantes socialistas se están yendo a la abstención.

El presidente Pedro Sánchez ha asegurado que se presentará de nuevo a las elecciones generales y que el votante del PSOE se está yendo a la abstención. El politólogo Pedro Simón asegura que eso es cierto en Extremadura, pero no en Aragón. "Es decir, hay matices".

Por su parte, la periodista Pilar Velasco señala que le ha llamado la atención que el presidente se "haya saltado las dos paradas clave" que pueden afectar al PSOE y a los resultados electorales: las elecciones de Castilla y León y las elecciones de Andalucía.

"Si realmente pretende que el Gobierno dure toda la legislatura... Ha ido de la abstención, que también es llamativo que reconozca que hay una abstención y que la marca PSOE está tocada y que ha dejado de cotizar fuerte tanto en Extremadura como en Aragón, a las generales. Y es que la estrategia de Gobierno está puesta en las generales, en esa confrontación tan fuerte con Vox", afirma Velasco.

Pero insiste en esas dos paradas clave: "Tiene el PSOE un resultado malo en Castilla y León, que es absolutamente previsible. Y si se repite el titular de 'el peor resultado de la historia de las elecciones andaluzas' con Montero, su vicepresidenta, como candidata, me parece difícil que siga apelando a esa abstención", concluye Velasco.

