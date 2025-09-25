Pilar Gómez, tras saber que Sánchez se presentará a las elecciones de 2027: "En el PSOE habrá gente preocupada"

La periodista, en Al Rojo Vivo, afirma que aunque "parece que no hay alternativa" en el PSOE, Sánchez "debería dar la oportunidad al partido de debatir su candidatura".

Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', ha expresado su opinión en Al Rojo Vivo sobre la intención de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de presentarse como candidato del PSOE a las elecciones de 2027. El socialista ha tomado esta decisión tras, según cuenta, hablarlo tanto con su familia como con el partido.

La periodista, en este último caso, advierte a Sánchez: "Las primarias han muerto. Cuando lo hace el contrario te parece horrible. Podría haber dicho que tiene la voluntad de ser candidato y de presentarse a unas primarias".

"En el PSOE habrá gente muy preocupada por esa intención de Sánchez. Es verdad que no parece que tengan una alternativa, pero creo que debería dar la oportunidad al partido de debatir su candidatura", expresa.

Sus palabras llegan después de que Sánchez, en 'Bloomberg', confirmase su intención de volver a presentarse como candidato a las elecciones generales d 2027: "Por supuesto. Es algo que he hablado con mi familia y con mi partido y me lo han permitido. Estoy confiado en repetir la mayoría para sacar el trabajo que tenemos por delante".