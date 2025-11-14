Pilar Gómez, tras el procesamiento de Errejón por agresión sexual: "Es una buena noticia, Mouliaá ha sido perseguida solo por denunciar"

La periodista Pilar Gómez analiza la última hora del día: Íñigo Errejón ha sido finalmente procesado por supuestas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá. En el vídeo, todos los detalles.

Íñigo Errejón ha sido finalmente procesado por supuestas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá. En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez Adolfo Carretero considera que existen indicios de que podría haber actos con contenido sexual sin consentimiento de la víctima. Además, el magistrado habla de tres episodios distintos en los que el exdirigente de Sumar habría cometido un delito de agresiones sexuales.

"Me parece una buena noticia poruqe Elisa Mouliaá ha sido perseguida desde que denunció este caso, continuamente se ha puesto en entredicho su testimonio, y ahora será la justicia la que dirima si Errejón cometió o no esa agresión", afirma la periodista Pilar Gómez, directora de Artículo 14.

Esto es además, subraya Gómez, una "buena noticia porque hace que las víctimas se sientan seguras para denunciar", porque insiste en que "Mouliaá ha sido denostada durante todos estos meses por denunciar". En el vídeo podemos ver al completo su valoración.