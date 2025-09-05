Pilar Gómez, sobre la ausencia de Feijóo en el acto de apertura del Año Judicial: "Es un error del PP que su líder no esté"

La periodista cree que los titulares de prensa se van a centrar en el líder del PP y no en la Justicia. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

La periodista Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', valora la polémica que ha arrancado con la apertura del Año Judicial: Alberto Núñez Feijóo ha decidido no acudir a este acto institucional. El argumento o excusa que ha puesto el líder del PP es que no quería "validar los ataques" de Pedro Sánchez a ciertos jueces, y creía que era un error que el rey inaugurase el acto con unfiscal general del Estado imputado.

"Lo que trasladan desde el entorno de Zarzuela es que el rey tiene un papel institucional y eso no se puede cuestionar", afirma Gómez, señalando lo "peligroso" de Feijóo al poner ese mensaje en X [señalando al rey] porque "el rey tiene que estar donde tiene que estar, él no hace política, sino que tiene un papel institucional".

De este modo, cree Gómez que "es un error por parte del PP que Feijóo no haya acudido, ya que los titulares se van a centrar en él y no en la justicia".

Por último, la periodista señala que "García Ortiz, que ha decidido que su persona prevalezca sobre la institución, que es la Fiscalía, debería haberse retirado y dar un paso a un lado para que la institución no sufriera". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.