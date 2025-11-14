Pilar Gómez asegura que "no parece" que Junts haya "roto" con Sánchez: "La tónica a partir de ahora será la de dar una de cal y otra de arena"

Pese al supuesto portazo de Junts al PSOE, el partido se abstuvo el jueves en la votación que frenaba la ampliación de las nucleares y acabó salvando al Gobierno. "A la primera ocasión, le han dado un balón de oxígeno", analiza la periodista.

Junts anunció su ruptura con el PSOE hace apenas dos semanas. Lo dijo sin rodeos Miriam Nogueras: "No hay diálogo, no hay negociación, no hay relación". Sin embargo, pese a ese supuesto divorcio, este jueves el partido ha vuelto a ser decisivo: se abstuvo en la votación que frenaba la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y, con ese gesto, terminó salvando al Gobierno.

En Al Rojo Vivo, la periodista Pilar Gómez asegura que "no parece" que Junts haya "roto" con Sánchez: "En la primera ocasión que han tenido, le han dado un balón de oxígeno al Ejecutivo", ha señalado, en referencia a la abstención clave de Junts.

Según Gómez, la dinámica a partir de ahora será "dar una de cal y otra de arena".

