Pilar Gómez acusa a Montero de intentar convencernos de algo "imposible" sobre la financiación autonómica: "No puede repartirse por igual a todas"

Pilar Gómez ha reaccionado a la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para hablar de la financiación singular para Cataluña. La periodista ha confesado que le parece una "anomalía" que tras este encuentro saliese el líder de ERC para anunciar un modelo de financiación que afecta a todas las comunidades autónomas.

"Ni siquiera lo hizo un presidente de la Generalitat, que era lo que se solía hacer", ha señalado, indicando que antes, cuando se intentaban negociar cosas para Cataluña, lo hacían con el president.

De momento, ha destacado que, según lo que anunció Junqueras, parece que el Gobierno "está dispuesto a romper el modelo de solidaridad" que se tenía y que suponía que había comunidades autónomas que aportaban más para que las que tenían una infrafinanciación o situación de población mayor de renta baja, pudiesen recibir ayudas.

"Eso ayer, con lo que anunció Junqueras, está dinamitado", ha asegurado la periodista. De esta forma, ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de intentar convencernos de algo que es "imposible". "No puede repartirse por igual a todas cuando Cataluña ya tiene casi 5.000 millones extra", ha zanjado.

