El periodista Ferran Casas analiza el acercamiento de Sánchez a Puigdemont: "Está intentando aguantar la legislatura y no tirar la toalla"

El periodista Ferran Casas, director adjunto de 'Nació Digital', analiza las palabras del presidente del Gobierno, quien ha admitido la "gravedad" de la crisis con Junts y ha anunciado un paquete de medidas para intentar la reconciliación. En el vídeo, los detalles.

Pedro Sánchez ha admitido, en una entrevista con 'RAC1', la "gravedad" de la crisis con Junts y ha anunciado un paquete de medidas para intentar la reconciliación. De este modo, el presidente ha asumido "incumplimientos" en lo acordado con los de Puigdemont, aunque ha reivindicado, eso sí, el pacto firmado hace dos años. Ha insistido además en que "la mano está tendida" y se ha reafirmado en su intención de agotar la legislatura.

Ferran Casas, director adjunto de 'Nació Digital', analiza en directo para Al Rojo Vivo la posición de acercamiento: "Está intentando aguantar la legislatura y no tirar la toalla, porque es cierto que pasa de negar un problema a decir que hay un problema y que, además, van a tomar medidas, el tema es si esto va a tener recorrido".

Según lo hablado por Casas con dirigentes del partido nacionalista, "todo sigue igual" y señalan que 'el infierno está empedrado de buenas intenciones'. Veremos qué es lo que pasa, afirma el periodista, porque "creo que esto no es suficiente para Junts, Sánchez tiene un problema de credibilidad tanto con Junts como ERC, y atrevería a decir que también con los partidos vascos".

Informa además Casas que los temas de vivienda o de los Ayuntamientos, que Sánchez ha hablado en esa entrevista, son importantes para Junts, pero no son los más destacados: "Los temas más importantes para ellos son el tema de la oficialidad del catalán, de las competencias en migración, y el tema de la amnistía, temas que no dependen solo del Gobierno pero que ellos creen que el Ejecutivo podría hacer más".

Por último, el periodista señala si hará finalmente alguna posibilidad de que Junts considere su posición y apruebe o apoye unos nuevos Presupuestos a Pedro Sánchez: "Hablar de Presupuestos es muy aventurado y lo veo muy difícil", subraya Casas, pero "sí creo que Junts puede intentar jugar más la partida y no levantarse del todo de la mesa, porque, entre otras cosas, también ellos van a tener presiones", añade.

Esto es, los de Puigdemont "van a tener presiones tanto internas como externas para que cojan el guante a Pedro Sánchez". Por ejemplo, explica Casas que va a haber presiones de muchos alcaldes que quieren recuperar institucionalidad y tener la puerta abierta para poder llegar a acuerdos con los socialistas", pero también de los sectores económicos: "Hay interés por parte de la patronal catalana y también de la CEOE". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.