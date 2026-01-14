Pérez Triana, sobre la tensión entre EEUU y Europa por Groenlandia: "Moscú y China tienen que estar muertos de risa"

El analista en Seguridad Jesús Manuel Pérez Triana explica que en Dinamarca hay "resignación" con las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia: "Tienen la sensación de que Trump les va pasar como un tren por encima".

El analista en Seguridad Jesús Manuel Pérez Triana analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo la tensión entre Europa y EEUU después de las amenazas de Donald Trump a Groenlandia. "Estamos hablando de una adquisición de soberanía y Vance es una persona más combativa" que Marco Rubio, explica el experto, que destaca que "hemos llegado a una cosa desmadrada": "Si esto fuera una cosa de intereses económicos o de posicionamiento militar habría mucho margen para hacer negocio, pero en este caso EEUU quiere un trozo de tierra de un país soberano".

"Estamos viendo que en Dinamarca tienen la sensacion de que Donald Trump les va a pasar como un tren por encima", afirma Pérez Triana, que destaca que en el país danés "hay una enorme resignación y una sensacion de qué hacemos". "Parece que asumen la impotencia y las relaciones de EEUU y Europa pueden verse seriamente afectadas", asegura el experto, que destaca que "en Moscú y China tienen que estar muertos de risa viendo como colapsa la Alianza Atlántica".

