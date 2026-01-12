Pérez Triana, sobre Groenlandia: "Ya hay movimientos de la OTAN, Reino Unido, Francia y Alemania, diciendo que si hay que desplegar tropas, adelante"

El analista en Seguridad Jesús Manuel Pérez Triana analiza las amenazas de EEUU a Groenlandia: "Estamos en un hecho inédita que EEUU se encapriche de un territorio de la Unión Europa".

El analista en Seguridad Jesús Manuel Pérez Triana analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo las amenazas de Donald Trumpa Groenlandia. "Nunca ha habido ningún imperativo para ejercer el control de Groenlandia de forma militar", explica Pérez Triana. "Ya hay movimientos de la OTAN, de Reino Unido, Francia y Alemania, diciendo que si hay que desplegar tropas para demostrar a Trump que se toman en serio la defensa de Groenlandia, adelante", explica el experto, que destaca que es una situación "inédita" que "EEUU se encapriche de un territorio de la Unión Europa".

Por otro lado, Pérez Triana analiza la grave situación que se sufre en Irán, donde las protestas de los últimos días están dejando cientos de muertos y miles de detenidos. "La gran duda es si hay grietas dentro del régimen", afirma el experto en Seguridad, que destaca que "estamos centrando la atención en la gente que quiere un cambio, pero también hay un sector de la población que apoya al régimen". Además, Pérez Triana explica que "para que haya algún tipo de transición y cambio tiene que haber sectores dentro del régimen que asuman que algo tiene que cambiar o que hay que avanzar en alguna situación y esto no se ha producido".

"El presidente del país dicen que las protestas económicas son legítimas y que entiende a la clase comerciante y que están dispuestos a hacer todo lo que haga falta con medidas económicas", explica Pérez Triana, que afirma que el presidente iraní ha asegurado que "hay unos malvados terroristas que se han infiltrado en las movilizaciones". "La cuestión es saber qué se puede hacer desde fuera", afirma el experto de Seguridad, que reflexiona: "Trump decía que quería entrar y ver qué se puede hacer, pero eso puede ser capitalizado por el propio régimen y decir que no son protestas íntimas sino una fuerza externa".

"Vamos a ver qué movimientos se producen dentro del propio régimen y qué pasa con el poder económico del país, porque hay una parte del sector comercial que apoya al régimen", destaca Pérez Triana, que insiste en que hay que fijarse en "qué pasa en los pasillos del poder de Irán".

Por último, Pérez Triana analiza cuánto puede aguantar el régimen de Cuba sin el petróleo de Venezuela: "Si ya no hay transferencias de petróleo, sufren un hachazo de perder el 30% de los suministros". "Sin esos suministros, ahora aumenta la dependencia de México", asegura el experto, que reflexiona: "La cuestión es ver qué clase de presiones puede ejercer EEUU sobre su vecino México para que no salga en ayuda de Cuba".

