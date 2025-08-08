Ahora

Posible reunión con Trump

Pérez Triana destaca por qué Rusia no quiere sentarse a negociar la paz: "Piensan que su victoria militar es cuestión de tiempo"

El analista ha destacado que si Putin ha accedido a reunirse con Trump es porque su estrategia de "marear la perdiz" no era viable a largo plazo. "No podían seguir engañando sobre sus intenciones de no sentarse a negociar".

Jesús Manuel Pérez-Triana ha reaccionado a la posible reunión entre Donald Trump y Putin, señalando que esto es algo que llevaba queriendo conseguir el presidente de Estados Unidos desde que llegó a la Casa Blanca.

"Los rusos no tienen intención en sentarse a negociar la paz porque piensan que su victoria militar es cuestión de tiempo", ha explicado, señalando que están convencidos de que "Ucrania quedará agotada y el compromiso de Occidente se va a diluir".

Sin embargo, esto ha cambiado porque esa estrategia de "marear la perdiz" era inviable a largo plazo. "No podían engañar a Trump sobre sus intenciones de no sentarse a negociar", ha admitido.

Por tanto, al ver cómo EEUU ha puesta a India como objetivo de sus aranceles, a Rusia ya no le queda más remedio que actuar y demostrar que "tiene un compromiso de negociación".

Pese a todo, el analista ha reconocido que no tiene muchas esperanzas en esta reunión, señalando que habrá que ver qué voluntad tiene realmente Trump de apretar a Putin.

