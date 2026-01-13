Pérez Triana afirma que se "está enfriando la ola de manifestaciones" en Irán: "Empieza a hacer mella esta represión brutal"

El analista en Seguridad Jesús Manuel Pérez Triana afirma que Irán sufre "las mayores protestas en Irán desde le Revolución Islámica de 1979": "De ahí que el régimen islámico se lo esté tomando como una amenaza existencial y su represión sea desmedida".

El analista en Seguridad y Defensa Jesús Manuel Pérez Triana analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo la grave situación de Irán, que sufre "las mayores protestas desde le Revolución Islámica de 1979". "La cuestión es que el régimen islámico se lo ha tomado como una amenaza existencial", señala Pérez Triana, que explica que por eso la represión está siendo "desmedida".

"Los indicios que nos llegan es que se está enfriando la ola de manifestaciones y se empieza a hacer mella esta represión brutal", explica el analista, que destaca que también "ya se está hablando desde el Gobierno iraní de que están dispuestos a abrir una nueva ronda de negociaciones con EEUU". Y es que Pérez Triana explica que "hay un cierto temor de esa intervención que serviría nada más para el régimen de encuadrarlo como una amenaza militar externa y se pasaría el foco de las protestas legítimas a lo que sería una intervención por lo que es contraproducente".

Eso sí, Pérez Triana insiste en que hay la esperanza de que se abra "una negociación". Además, el experto recuerda que "a Donald Trump no le interesa la democracia en Irán sino desbloquear la situación para llegar a un acuerdo sobre lo nuclear". Además, "tanto desde Israel como desde EEUU se ve la oportunidad propicia para terminar de rematar el trabajo de eliminar el programa nuclear iraní y elementos claves del régimen", explica el experto, que asegura que "es uno de las principal es preocupaciones del régimen es que esto esté siendo aprovechado para infiltrar a gente".

"Como vemos con Venezuela, al prioridad de la Casa Blanca es avanzar su agenda, que no es necesariamente la de la democracia", asegura Pérez Triana, que destaca que en Irán "no tienen una Delcy Rodríguez iraní" como pasa con Venezuela por lo que "no hay un interlocutor claro con el que sentarse a negociar".

Sobre Groenlandia, el experto explica que "tenemos a Reino Unido, Alemania y Francia diciendo a la Casa Blanca que no hay que ponerse así".

