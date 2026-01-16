Pérez Triana aclara el movimiento de tropas europeas en Groenlandia: "No nos confundamos, los soldados que están allí solo valoran las instalaciones"

El analista de seguridad y defensa insta a la población a no confundirse en cuanto a las labores de estos militares: "La gente se ha pensado que han enviado a cuatro gatos a defender Groenlandia con uñas y dientes frente EEUU", revela.

Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, ha aclarado este viernes en 'Al Rojo Vivo' el movimiento de tropas europeas en Groenlandia tras la escalada de tensiones con Estados Unidos y su líder, Donald Trump.

El experto ha explicado que "los soldados que están allí solo valoran las instalaciones" del territorio y señala que nadie está participando en un combate contra los estadounidenses.

"No nos confundamos. La gente se ha pensado que han enviado a cuatro gatos a defender Groenlandia con uñas y dientes frente Estados Unidos y realmente se trata de una serie de militares que van a ver las instalaciones", revela.

Así, sostiene que "si se quiere mantener una presencia europea de cierta consideración habrá que ver cuántos alojamientos hay, qué condiciones hay o cuántas infraestructuras faltan", en referencia al trabajo de los efectivos enviados desde Europa.

De esta manera, el analista ha expuesto que en España, en 2015, se disolvió la brigada de cazadores de montaña "porque decían que no nos iban a invadir por los Pirineos y que no eran necesarias tropas de montaña".

"No se dieron cuenta de que estas tropas están especializadas en combatir en escenarios fríos. Ahora con la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, el aumento de las tensiones en el ártico y el escenario de Groenlandia, más de uno va a darse cuenta de que en España hicimos más reduciendo las tropas especializadas en montaña y en territorios fríos", ha sentenciado.

